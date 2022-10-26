Российская энергетическая неделя состоится в 2023 году с 11 по 13 октября в Москве

VI Международный форум «Российская энергетическая неделя», одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 11 по 13 октября 2023 года в Москве. Площадкой вновь станет Центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами форума являются фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

«Мы живем во время перестройки всей мировой энергетической системы. В этом году на РЭН представители международного отраслевого сообщества встретились на одной площадке, чтобы обсудить перспективы развития ключевых направлений сферы. Дискуссии, которые состоялись в рамках форума, имели международное значение и повлияют на энергетическую отрасль и ТЭК во всем мире. Будущий год не станет исключением, и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

В рамках деловой программы юбилейной, пятой, Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН в этом году состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В РЭН-2022 приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

С подробными итогами РЭН-2022 можно ознакомиться в информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.