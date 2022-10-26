В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией

В Одессе по предложению историко-топонимической комиссии планируется переименовать 164 улицы, названия которых связаны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в мэрии города.

Как говорится в сообщении, был проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы, по результатам которого принято решение о переименовании 164 улиц. В частности, предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников.

Окончательное решение о переименовании улиц будет принято на сессии горсовета, уточнили в мэрии.

21 сентября в центре украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры. 12 сентября власти Киева обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР. По его словам, новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины.

Тогда же стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.