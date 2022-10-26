Проезд по нескольким улицам перекроют в центре Ростова на месяц

В центре Ростова-на-Дону на месяц ограничат проезд по нескольким улицам. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на департамент автодорог.

По данным ведомства, в центре города запланировано проведение работ по прокладке водопровода по улице Ульяновской. В связи с этим с 19 ноября по 20 декабря движение ограничат на отрезке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского.

Как уточняет RostovGazeta, на этот же период перекроют движение по улице Верхненольной в Нахичевани. Там пройдет реконструкция канализационной линии. Дорогу закроют на участке от СКК до пересечения Нижненольной с Мясникова.

Также из-за реконструкции коллектора будет ограничено движение по Верхненольной от дома № 24 до СКК. Работы займут примерно месяц.