США и их союзники должны вести непрерывный диалог с Россией, так как это необходимо и разумно. Об этом написал 25 октября в статье для журнала The Spectator американский журналист Дэниел ДеПетрис.

«Для многих представителей вашингтонской элиты дипломатия с [президентом России] Владимиром Путиным — это в лучшем случае пустая трата времени. <…> Зачем, спрашивают законодатели, <...> США вообще рассматривать возможность сесть за стол переговоров с русскими», — отмечается в материале.

ДеПетрис указал, что ранее американские чиновники не пренебрегали общением с российской стороной, несмотря на сложности в отношениях двух стран.

По мнению автора, в Вашингтоне предпочитают делать вид, что России не существует, или прибегают к дипломатии в качестве снисхождения.

Вместе с тем журналист упомянул и положительный пример — разговор, который состоялся недавно между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Де Петрис добавил, что диалог в тяжелые и напряженные времена просто необходим.

На прошлой неделе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал бесперспективными попытки США говорить с Российской Федерацией с позиции силы.

Кроме того, Антонов отметил, что Вашингтону пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики.

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны недоговороспособны. Он указал, что западноевропейская элита вместо попыток наладить диалог продолжает «демонизировать Россию».