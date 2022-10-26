Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
Мир
В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу

Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу

0
Фото: REUTERS/Vatican Media
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша не имеет претензий на одно из первых изданий трактата Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года, которое президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску. Об этом заявил 26 октября министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский.

Попали на деньги: Польша вновь потребовала от Германии военных репараций
Варшава хочет получить от Берлина $1,3 трлн за Вторую мировую войну

Макрон подарил эту книгу папе римскому на встрече в Ватикане 24 октября. Тогда стало известно, что на первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове». После этого руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский заявил, что книга могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны.

На следующий день французский букинист Патрик Хэтчуэль заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, книга была куплена в библиотеке Львова в конце XIX века парижским книготорговцем Люсьеном Буденом, о чем свидетельствует его печать. Он указал, что история этой книги никак не связана с нацистскими грабежами.

Так, Глиньский также написал в Twitter, что подаренная Макроном книга «не является польской военной утратой».

«Мы установили происхождение книги. <...> Всё указывает на то, что книга уже была во Франции на рубеже XIX и XX веков», — пояснил он.

Между тем он отметил, что Польша «имеет претензии к другому произведению искусства» — картине Яна ван Гойена, которая находится во французском Лувре.

«Другое произведение искусства — «Голландский берег реки» Яна ван Гойена, которое было украдено во время Второй мировой войны из Вроцлавской коллекции, — до сих пор находится во Франции. Музей Лувр до сих пор не ответил на запрос министерства культуры и национального наследия о реституции», — указал польский министр.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022