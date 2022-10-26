Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу

Польша не имеет претензий на одно из первых изданий трактата Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года, которое президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску. Об этом заявил 26 октября министр культуры и национального наследия республики Петр Глиньский.

Макрон подарил эту книгу папе римскому на встрече в Ватикане 24 октября. Тогда стало известно, что на первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове». После этого руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский заявил, что книга могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны.

На следующий день французский букинист Патрик Хэтчуэль заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, книга была куплена в библиотеке Львова в конце XIX века парижским книготорговцем Люсьеном Буденом, о чем свидетельствует его печать. Он указал, что история этой книги никак не связана с нацистскими грабежами.

Так, Глиньский также написал в Twitter, что подаренная Макроном книга «не является польской военной утратой».

«Мы установили происхождение книги. <...> Всё указывает на то, что книга уже была во Франции на рубеже XIX и XX веков», — пояснил он.

Между тем он отметил, что Польша «имеет претензии к другому произведению искусства» — картине Яна ван Гойена, которая находится во французском Лувре.

«Другое произведение искусства — «Голландский берег реки» Яна ван Гойена, которое было украдено во время Второй мировой войны из Вроцлавской коллекции, — до сих пор находится во Франции. Музей Лувр до сих пор не ответил на запрос министерства культуры и национального наследия о реституции», — указал польский министр.