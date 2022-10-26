Воюющие за Киев польские наемники застрелили боевиков «Правого сектора»

Польские наемники, воюющие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелили нескольких боевиков организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России), которые пытались заставить их наступать на кременском направлении. Об этом 26 октября сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед», — сказал он «РИА Новости».

Как рассказал Киселев, наемники с целью сохранения жизней в боеспособных подразделениях настаивали на том, чтобы вперед шли отряды, сформированные из территориальной обороны. Бойцы «Правого сектора» прибыли на место, чтобы «повлиять» на них.

«По нашим данным, поляки частично «утилизировали» любителей Бандеры», — добавил он.

В этот же день Киселев рассказал о том, что на лиманском направлении польские наемники потерпели ряд неудач, отказались наступать, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины. По его словам, разобраться с отказом наступать к наемникам отправили группу украинских боевиков. «Разговора не получилось», украинцы были убиты, указал Киселев.

Позднее он заявил, что в районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с ВСУ.

25 октября помощник главы МВД ЛНР заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной. По словам Киселева, в результате удара было подбито более 10 единиц техники ВСУ.

До этого, 16 октября, источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления ВСУ под Сватовом и Кременной. Российские войска уничтожили около 90% украинской группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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