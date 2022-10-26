Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
Мир
В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу
Сюжет:

Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. Об этом он заявил в интервью Das Erste, опубликованном 25 октября.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

По его словам, он потрясен разрушениями, вызванными боевыми действиями.

«Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — подчеркнул он.

В материале отмечается, что политику пришлось спуститься в бомбоубежище, когда он находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области и там объявили воздушную тревогу, передает RT.

Накануне Штайнмайер заявил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники, сообщает телеканал «Звезда».

Он отметил, что следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 будут переданы Украине в ближайшие дни, сообщается на сайте aif.ru.

Он добавил, что Германия уже передала Украине систему ПРО IRIS-T.

25 октября Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации по защите Донбасса посетил Киев. Он встретился с Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022