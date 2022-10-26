Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине. Об этом он заявил в интервью Das Erste, опубликованном 25 октября.

По его словам, он потрясен разрушениями, вызванными боевыми действиями.

«Всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии», — подчеркнул он.

В материале отмечается, что политику пришлось спуститься в бомбоубежище, когда он находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области и там объявили воздушную тревогу, передает RT.

Накануне Штайнмайер заявил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники, сообщает телеканал «Звезда».

Он отметил, что следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 будут переданы Украине в ближайшие дни, сообщается на сайте aif.ru.

Он добавил, что Германия уже передала Украине систему ПРО IRIS-T.

25 октября Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации по защите Донбасса посетил Киев. Он встретился с Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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