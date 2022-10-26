Дело возбудили по факту хлопка газа в многоэтажке в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме на улице Воровского. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Хлопок газа произошел утром 26 октября в квартире на девятом этаже дома № 156 по улице Воровского. В результате пострадал 41-летний владелец жилья, пишет Udm-info.ru.

Вероятной причиной хлопка специалисты называют утечку газа. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пострадавший сейчас находится в республиканской клинической больнице № 1 с ожогами 90% тела, уточняет ИА «Сусанин».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Ведомство также организовало проверку случившегося, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Днем 18 октября хлопок газа произошел в одном из домов в деревне Соколовка в Удмуртии. Травмы получили собственник дома и двое сотрудников, которые проводили работы.