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Энергокризис привел к закрытию целого ряда производств в Австрии

Посол РФ в Вене Любинский: энергокризис в Австрии привел к закрытию целого ряда производств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Энергокризис в Австрии привел к закрытию целого ряда производств. Об этом в среду, 26 октября, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

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По словам дипломата, усилиями австрийских энергокомпаний, прежде всего OMV, местные газохранилища к концу октября должны быть заполнены на 87,5%. Однако лишь часть этого газа предназначена для австрийских нужд, в результате в стране уже есть примеры закрытия производств.

«Ситуация здесь, мягко говоря, для населения отнюдь не радужная на фоне рекордной инфляции», — сказал Любинский в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что эксперты уже сейчас задаются вопросом, на сколько месяцев при суровой зиме хватит подобных запасов, а также как обеспечить запасы уже на зиму 2023–2024 годов.

«Протестные настроения [в Австрии] растут, как и в большинстве стран Евросоюза, руководство которого сделало основную ставку на наказание России, чего бы это ни стоило», — указал дипломат.

Недовольство граждан растет по мере приближения зимы. Так, 22 октября в центре Вены прошел митинг с требованием выхода Австрии из ЕС. На протестную акцию собралось несколько сотен человек. По заявлению активистов, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики.

До этого, 8 октября, митинг в Вене собрал более 2 тыс. человек. Протестующие требовали отмены антироссийских санкций и призывали прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

В этом же месяце газета Exxpress сообщила, что всё больше австрийцев хотят вернуться к нейтралитету относительно ситуации на Украине.

Австрия и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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