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Пострадавший при взрыве в жилом доме Ижевска мужчина скончался

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Фото: скриншот видео
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Пострадавший при взрыве в жилом доме в Ижевске мужчина скончался от полученных травм. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

«Мужчина, пострадавший 26 октября в результате происшествия в доме на улице им. Воровского в Ижевске, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что потерпевший получил серьезные ожоги 90% тела. Врачи боролись за его жизнь в течение восьми часов.

О пожаре в квартире в Ижевске стало известно ранее в этот день. В тушении на площади 23 кв. м были задействованы 47 человек и 18 единиц техники. В результате взрыва несущие конструкции дома повреждены не были, вылетели стекла на лестничной клетке со второго по девятый этаж.

Позднее в Сети появилось видео с камеры домофона. На кадрах видно, как мужчина проходит с сумками мимо подъезда, спустя несколько мгновений раздается мощный взрыв. На территорию вокруг дома начинают сыпаться многочисленные обломки.

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