Военкор «Известий» показал работу артиллеристов по позициям ВСУ в Курдюмовке

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 26 октября показал, как российские военные с помощью реактивной артиллерии наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Сейчас наше орудие нацелено на поселок Курдюмовка, где ВСУ пытаются выстроить новую огневую линию. И вот наши гаубицы пытаются всячески помешать планам украинских силовиков», — передает Калуга.

При этом он отметил, что обстрел ведется непрерывно.

«Только орудия успели отстрелять весь свой комплект, тут же идет пополнение боезаряда. Это всё делается в течение 5 минут — боеукладку заполнят, и орудие снова готово работать по заданным целям», — рассказал корреспондент «Известий».

21 октября Денис Кулага побывал на второй линии обороны на артемовском направлении, показав, как российские военные продвигаются к Артемовску (Бахмуту). Съемочная группа запечатлела, как бойцы ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ с помощью реактивной артиллерии.

Ранее в этот день Кулага рассказал, что украинские боевики устраивали свои огневые точки в домах мирных жителей села Покровское.

Кроме того, Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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