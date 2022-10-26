ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Гольмовский, расположенному в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении уточняется, что обстрел был произведен в 15:05.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин указал на то, что удары ВСУ по Донецку не оказывают никакого влияния на ситуацию на линии соприкосновения, это просто геноцид населения.

По его словам, на тактические и стратегические задачи военных это не может оказывать влияния априори.

До этого, 24 октября, представительство ДНР в СЦКК сообщило том, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. Кроме того, с 17 февраля в ДНР от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

20 октября офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что населенные пункты ДНР были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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