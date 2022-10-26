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Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
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Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину

Посол РФ Любинский заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Территория Австрии негласно используется для транзита вооружения на Украину, несмотря на ее нейтральный статус. Об этом 26 октября заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

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«Из уст отдельных австрийских политиков звучат призывы к прямым поставкам Украине летальных вооружений. Территория Австрии без шума используется для транзита вооружений для киевского режима. Но об этом нам поступают нередкие обращения и видеоматериалы от взволнованных граждан», — сказал он «РИА Новости».

Любинский выразил удивление тем, как принцип нейтральности Австрии соотносится с выделяемой Веной финансовой помощью Украине, поставками военной амуниции и защитной экипировки, согласием на выделение Евросоюзом новых траншей и участием в военно-учебной миссии ЕС.

По его словам, в Москве вынуждены констатировать демонстративный отход политического руководства Австрии от устоявшейся в международной практике трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения.

18 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил об отказе следовать примеру Швеции и Финляндии и становиться членом Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее, 20 июня, в министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие своих граждан в конфликте на стороне Украины.

В мае опрос жителей Австрии показал, что большинство граждан выступают против вступления страны в НАТО, а также не поддерживают возможное членство Украины в Европейском союзе.

В том же месяце член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер сообщил, что Вена поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов, так как ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине. Хайдер добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не входит в Североатлантический альянс.

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