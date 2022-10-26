Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев

Граждане Украины смогут продолжать въезжать на территорию России без виз, несмотря на прекращение действия соглашения со стороны Киева. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, разработчиком которого выступает российский МИД.

В документе, размещенном 26 октября на портале нормативных правовых актов, указывается, что по инициативе украинской стороны с 1 января 2023 года прекращается действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о безвизовых поездках для граждан двух стран.

«Принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран», — указывается в пояснительной записке к проекту указа.

По мнению разработчиков, аналогичный запрет со стороны России отразится на беженцах и гражданах, спасающихся от преследования украинских властей. Кроме того, это нанесет ущерб родственным связям между жителями двух стран.

Указ вступит в силу с момента его подписания.

Ранее, 6 сентября, заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко заявлял о возможности украинских граждан въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

С 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. По словам руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, данное решение обосновано вопросами безопасности, необходимостью усиления контроля за въездом российских граждан на Украину, а также запросом общества.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявлял «Известиям», что этим решением Киев прежде всего наказывает граждан Украины, которые по каким-то причинам выехали в РФ и получили российское гражданство.