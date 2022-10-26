Путин заявил, что России известно о планах Украины по использованию «грязной бомбы»

Москва осведомлена о планах украинской стороны по возможному применению «грязной бомбы». Соответствующее заявление сделал 26 октября российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как отметил президент РФ, в настоящее время США накачивают Украину тяжелым вооружением, однако при этом игнорируют заявления властей Киева об их желании заполучить собственное ядерное оружие.

«Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», — сообщил Путин.

В этот же день сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по видео-конференц-связи с министром обороны Китайской Народной Республики (КНР) генерал-полковником Вэй Фэнхэ, а также телефонные переговоры с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Глава военного ведомства довел до коллег озабоченности российской стороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины относительно «грязной бомбы».

Ранее в среду заместитель главы российской делегации Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании первого комитета ГА ООН подтвердило опасения о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Россию обвинят в применении ядерного оружия. Представитель США Брюс Тернер на конференции по разоружению назвал заявления России о готовящейся провокации очередным «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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