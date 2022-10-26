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Появились кадры последствий атаки диверсантов на РОВД в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры последствий атаки диверсантов на здание районного отдела внутренних дел (РОВД) в Херсоне. Нападение произошло днем 26 октября.

Как следует из видео, полностью уничтожены стеклянные двери Днепровского РОВД. Также взрывной волной снесена металлическая решетка за ними.

Около входа разбросаны фрагменты облицовки фасада здания. Также в результате атаки погибла собака, в момент атаки находившаяся около здания.

Около 13:00 злоумышленники выстрелили по зданию полиции из ручного гранатомета. По данным правоохранителей, целью боевиков было оружие.

В настоящее время силовики ищут нападавших.

25 октября сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали жителя Херсонской области, который передавал в Вооруженные силы Украины (ВСУ) информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ. Задержанный хранил дома ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 г пороха.

24 октября украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными гражданами в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое ранены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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