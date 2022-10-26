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ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП

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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Вооруженные силы (ВС) Швеции в течение текущей недели будут проводить дополнительное обследование морского дна в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2).

Как говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВC Швеции 26 октября, обследование проводится по собственной инициативе вооруженных сил и не является частью уголовного расследования.

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В этот же день сообщалось, что Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследований по СП и СП-2, пока не получат неопровержимых доказательств. Такое мнение высказал командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен.

По его словам, такая скрытность связана с тем, что обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований «может привести к реакциям, которые на данный момент не будут конструктивными».

Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» каким-то образом взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по словам пресс-секретаря, многих в европейских странах удивит, если она будет установлена и предана огласке.

На газопроводах СП и СП-2 26 сентября было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены из-за взрывов. При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.

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