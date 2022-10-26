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Суд оставил под арестом пятерых подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту

ВС Крыма оставил без изменения арест пяти фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Верховный суд Крыма оставил без изменений решение об аресте пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом в среду, 26 октября, сообщает пресс-служба суда.

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«Верховный суд Республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу пятерым фигурантам уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

14 октября суд Симферополя сообщал, что пять подозреваемых в причастности к теракту арестованы на два месяца до 8 декабря. Таким образом, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян будут находиться в следственном изоляторе (СИЗО).

12 октября ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Организатором взрыва оказалось ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

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