Mercedes сбил ребенка на переходе на западе Москвы

Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе на улице Инициативной на западе Москвы. Об этом источник в экстренных службах столицы сообщил в среду, 26 октября.

Врачи прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшему. По предварительной информации, ребенок находится в сознании, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что проверяют информацию об аварии.

Ранее в этот день ДТП с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту № 3, произошло на улице Хабаровской на востоке столицы. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, после чего скрылся с места происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Накануне Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Московской области. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась, пишет РИАМО.

Трагедия произошла в 7:50 мск на 1-м км дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД – Слобода, уточняет телеканал «360».