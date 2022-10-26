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Mercedes сбил ребенка на переходе на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе на улице Инициативной на западе Москвы. Об этом источник в экстренных службах столицы сообщил в среду, 26 октября.

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Врачи прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшему. По предварительной информации, ребенок находится в сознании, сообщает телеканал «360».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что проверяют информацию об аварии.

Ранее в этот день ДТП с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту № 3, произошло на улице Хабаровской на востоке столицы. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, после чего скрылся с места происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Накануне Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Московской области. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась, пишет РИАМО.

Трагедия произошла в 7:50 мск на 1-м км дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД – Слобода, уточняет телеканал «360».

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