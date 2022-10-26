Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 26 октября, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Представители местных властей и областных администраций подтверждают сигналы тревоги на местах.

Ранее в этот день воздушная тревога уже объявлялась по всей Украине за исключением ее западной части. Так, сирены звучали в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

25 октября сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Также украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах и тревоге в Днепре.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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