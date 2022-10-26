Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе
Общество
Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам
Авто
Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года
Происшествия
ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР
Мир
Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
Мир
Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев
Общество
СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
Политика
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
Мир
В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем
Мир
СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии
Мир
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку
Сюжет:

Захарова указала на нетрадиционный для Запада подход к диверсиям на СП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 26 октября информацию о том, что Дания, Германия и Швеция не будут разглашать результаты расследования аварий на «Северных потоках», пока не получат неоспоримые доказательства о том, кто к этому причастен.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

«Какой-то очень не традиционный для себя подход демонстрирует Запад. Обычно у них всё наоборот: сначала наказание невиновных с обвинением непричастных, и собственно до расследования никому дела нет. А тут сразу спрятались за «доказательства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О том, что эти расследующие аварии на газопроводах страны не будут преждевременно раскрывать результаты расследования, сообщил ранее в среду командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен. Он отметил, что это связано с тем, что обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований «может привести к реакциям, которые на данный момент не будут конструктивными».

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года. Кроме того, российская сторона указала и на многочисленные заявления представителей США о готовности сделать всё, чтобы не допустить работы «Северного потока – 2».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022