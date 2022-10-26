Захарова указала на нетрадиционный для Запада подход к диверсиям на СП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 26 октября информацию о том, что Дания, Германия и Швеция не будут разглашать результаты расследования аварий на «Северных потоках», пока не получат неоспоримые доказательства о том, кто к этому причастен.

«Какой-то очень не традиционный для себя подход демонстрирует Запад. Обычно у них всё наоборот: сначала наказание невиновных с обвинением непричастных, и собственно до расследования никому дела нет. А тут сразу спрятались за «доказательства», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О том, что эти расследующие аварии на газопроводах страны не будут преждевременно раскрывать результаты расследования, сообщил ранее в среду командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен. Он отметил, что это связано с тем, что обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований «может привести к реакциям, которые на данный момент не будут конструктивными».

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления на фоне утечки газа. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года. Кроме того, российская сторона указала и на многочисленные заявления представителей США о готовности сделать всё, чтобы не допустить работы «Северного потока – 2».