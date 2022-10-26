Время продажи алкоголя ограничат в Норильске

В Норильске планируют запретить продажу алкоголя после 20:00. С подобным предложением выступили депутаты городского совета. Они считают нужным ограничить продажу спиртного с 20:00 до 11:00. Сейчас алкоголь в магазинах Красноярского края нельзя купить с 23:00 до 8:00.

Причиной инициативы депутаты называют ухудшение криминогенной обстановки, рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Спикер местного парламента Александр Пестряков напомнил, что еще большее ограничение вводилось в период пандемии коронавируса. Тогда алкоголь запрещали продавать с 18:00 до 10:00, и при этом город воспринял и пережил это спокойно.

В пресс-службе администрации Норильска уточняют, что предлагаемая мера не коснется заведений общепита, у которых есть лицензия на продажу спиртных напитков.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что российские производители спиртного обратились к властям с просьбой не разрешать параллельный импорт иностранного алкоголя. Производители считают, что свободный ввоз чреват тем, что в страну может хлынуть контрафактная продукция, тем более ряд иностранных брендов уже ввозит официальные импортеры.