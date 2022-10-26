Водитель газовоза ожидает суда за гибель двух человек в ДТП в Томской области

В Томской области по обвинению в гибели двух человек в ДТП ожидает суда водитель газовоза. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Смертельная автокатастрофа произошла в сентябре 2021 года на трассе Кожевниково – Мельниково в Шегарском районе. Водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и уже начал возвращаться обратно, когда водитель тягача Scania, 57-летний житель Новосибирской области, неправильно оценил ситуацию и тоже выехал на встречную полосу. Машины столкнулись.

В результате ДТП погибли водитель и один из пассажиров легковушки. Еще одна пассажирка была доставлена в реанимацию с травмами, пишет РИА «Томск».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовное делу и передала материалы в суд для рассмотрения. Дело рассмотрит Шегарский районный суд.