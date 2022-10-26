В ЕС сообщили о небольшом росте числа въезжающих россиян за неделю

Число граждан, въезжающих из России в Европейский союз (ЕС), незначительно увеличилось за минувшие семь дней, но число выезжающих больше. Об этом 26 октября сообщило в среду европейское агентство по контролю границ Frontex.

Так, согласно опубликованным в Twitter данным, 24 429 граждан России въехали в ЕС за прошедшую неделю.

За этот же период покинули ЕС 25 684 россиянина. На прошлой неделе в Евросоюз въехали 24 218 граждан России.

Как отмечает Frontex, большинство приехавших в Евросоюз россиян имеют вид на жительство в Европе или шенгенские визы, у других есть двойное гражданство.

12 октября власти Болгарии приостановили соглашение о безвизовом въезде в страну для россиян со служебными паспортами. Решение вступило в силу 20 октября.

Ранее, 30 сентября, Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Пересечь границу можно только для встреч с членами семьи. Также разрешено предоставить визу россиянам по гуманитарным соображениям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян повлечет за собой серьезные ответные меры Москвы.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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