В Москве в рамках дела о вымогательстве задержан коммерческий директор Собчак Суханов

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан по уголовному делу о вымогательстве у высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров российских компаний через Telegram-каналы. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в правоохранительных органах.

Задержание Суханова является продолжением спецоперации, проводимой правоохранителями по пресечению преступной деятельности в мессенджере, пишет ТАСС.

В свою очередь Собчак в соцсетях сообщила, что Суханов «не выходит на связь с утра».

«Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Среди подозреваемых по этому же делу — бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский.

После этого появилась информация об обыске в загородном доме Собчак. Корреспондент «Известий» показал кадры с места обысков.

Уточняется, что причиной следственных действий стало уголовное дело, в рамках которого задержан Суханов.