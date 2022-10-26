Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики обсудят на саммите в Москве

Саммит коренных малочисленных народов Арктики состоится 2 ноября в Москве в рамках III Всероссийского форума «Народы России». Саммит входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. и приурочен к Международному десятилетию языков коренных народов (2022–2032 гг.). Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс

«Устойчивое развитие человеческого капитала регионов Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера — один из ключевых приоритетов российского председательства в Арктическом совете. Считаем важным продолжать оказывать всестороннюю поддержку представителям этих народностей, проводить работу по сохранению их традиционного уклада жизни, уникальных культурных особенностей и языков. Убежден, что при помощи столь инклюзивного состава участников саммита удастся выработать новые практики в сфере законодательства, культуры и трансграничного сотрудничества», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Антон Кобяков.

Участие в дискуссиях на площадках Саммита примут представители общественных организаций коренных малочисленных народов из девяти арктических субъектов России. На саммит также приглашены представители федеральных и региональных органов власти.

«Совершенствование законодательства в интересах защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере традиционной хозяйственной деятельности, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации, является одним из приоритетных направлений государственной политики», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Центральным событием саммита станет пленарное заседание, где участники обсудят потенциал традиционной экономики, модернизацию систем жизнеобеспечения, а также трансграничное сотрудничество коренных малочисленных народов Арктики в качестве драйверов их устойчивого развития в современных условиях. Кроме того, программа саммита включает панельные сессии. В ходе одной из них состоится обсуждение актуальных подходов к сохранению языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики.

«В программе российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах значительное внимание уделяется проблематике коренных народов. В прошлом году - впервые в истории этого форума - именно Россией был назначен спецпредставитель по делам коренных народов и региональному сотрудничеству, а также посланник коренной молодежи. Это свидетельствует о понимании необходимости повышения эффективности усилий Совета в области работы с коренными народами Заполярья. Также в период нашего председательства впервые начали обсуждать такие темы, как защита прав интеллектуальной собственности коренных народов в условиях глобализации экономической деятельности, а также создание механизмов взаимодействия представителей коренных народов и бизнеса в высоких широтах», — подчеркнул Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

На полях саммита также запланировано проведение расширенного заседания Экспертно-консультативного совета при ФАДН России по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В частности, эксперты обсудят практику регистрации по месту жительства граждан России из числа коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни.

Одним из основных приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные малочисленные народы Арктики. Российская сторона уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Арктики, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Российская сторона инициировала проекты по цифровизации культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Арктики, развитию возобновляемых источников энергии, созданию международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, обеспечению в сфере биобезопасности в Арктике. Кроме того, Россия готовит проектные предложения по тематике традиционной медицины коренных малочисленных народов и развития креативных индустрий в Арктике, прорабатывает инициативу создания «Цифровых музеев Арктики».

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте российского председательства.