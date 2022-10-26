В Дании назвали условие для разглашения результатов расследования по СП

Дания, ФРГ и Швеция не будут разглашать результаты расследований по «Северному потоку» и «Северному потоку - 2» (СП и СП-2), пока не получат неопровержимых доказательств, считает командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен.

По его словам, которые приводит New York Times, такая скрытность связана с тем, что обнародование предварительных или разрозненных результатов расследований «может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными».

В связи с этим, страны вряд ли будут делать какие-либо заявления, пока у них не появится неопровержимых доказательств, считает Кристофферсен.

Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» каким-то образом взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по словам пресс-секретаря, многих в европейских странах удивит, если она будет установлена и предана огласке.

На газопроводах СП и СП-2 26 сентября было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены из-за взрывов. При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.