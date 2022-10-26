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В Европе назвали коррупцию сдерживающим фактором в помощи Украине

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Коррупция и неэффективность экономики снижают влияние иностранной помощи на Украину. Об этом 25 октября The Wall Street Journal сообщил источник в европейских властях.

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«Европейские чиновники также обеспокоены коррупцией и неэффективностью украинской экономики, которые могут снизить влияние иностранной помощи», — говорится в статье издания.

Один из европейских дипломатов отметил, что Европа готова выделять помощь Киеву, однако она же отмечает необходимость в структурных экономических реформах Украины.

В тот же день депутат бундестага Томас Зильберхорн заявил, что Германия не должна «кормить олигархов», оказывая финансовую помощь Киеву. Он назвал погрязшей в коррупции экономическую систему страны, которая должна быть приведена в соответствие с рыночной экономикой и верховенством закона.

При этом 25 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить финансирование восстановления и модернизации Украины на десятилетия вперед. По его словам, это не что иное, как создание нового плана Маршалла XXI века.

Днем ранее стало известно, что Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерены создать платформу для координации оказываемой Украине помощи в восстановлении страны. По их мнению, Киев отстаивает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире.

После этого читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на Шольца и фон дер Ляйен за идею о разработке «плана Маршалла» для Украины, отметив, что такой план вскоре может потребоваться самой Германии.

20 октября Шольц объявил о намерении Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены.

До этого, 18 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Он уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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