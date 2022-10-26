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Магаданские власти обещают не вводить ограничения при покупке бензина

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Власти Магаданской области пообещали не вводить ограничения по отпуску топлива для легковых автомобилей. Об этом заявил губернатор Сергей Носов.

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения глава региона отметил, что оптовая цена на дизтопливо оказалась выше, чем в рознице на колымских заправках. Часть большегрузов начала заправляться на городских АЗС, из-за чего образовались очереди. По словам Носова, которые приводит ИА MagadanMedia, сотрудники станций допустили ошибку, пытаясь сдержать ажиотаж объявлениями об ограничениях.

Глава региона переговорил с собственниками и руководителями организаций, которые занимаются поставками топлива на Колыму. После чего объявления сняли. Личный транспорт будет заправляться без ограничений. Большегрузы обслужат отдельно, заправят не более 500 л.

Запаса топлива в Магаданской области хватит до середины ноября. Танкеры находятся в пути в Магадан. Региональные поставщики бензина и дизельного топлива законтрактировали поставки, объема хватит до конца года, заверил глава региона.

Ранее, 26 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию в СМИ о якобы закупках топлива в Белоруссии по высоким ценам для помощи Минску. «Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия наш ближайший партнер и союзник. В том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, вот всё, что я могу сказать», — пояснил Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.

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