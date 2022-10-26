Корреспондент «Известий» показал кадры с места обысков в доме Собчак

Корреспондент «Известий» Михаил Емелин показал кадры с места обысков в загородном доме журналистки Ксении Собчак.

«Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет. Находится ли сейчас хозяйка дома или нет, сказать сложно», — рассказал журналист.

Он также отметил, что рядом с гаражом у особняка стоит машина Собчак, на которой изображен ее бренд.

По данным Telegram-канала «112», особняк находится в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье. В правоохранительных органах пояснили, что обыски у Собчак проходят по уголовному делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова о вымогательстве. При этом у самой журналистки нет никакого процессуального статуса.

О задержании Суханова стало известно накануне. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Между тем источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула 26 октября Россию. По его информации, она через Белоруссию выехала в Литву.