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Инфляция в Австралии выросла до максимального уровня с 1990 года

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Фото: Global Look Press/Reserve Bank Of Australia
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Инфляция в Австралии в III квартале достигла 32-летнего максимума. Об этом 26 октября сообщается на сайте Австралийского бюро статистики.

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«Годовое движение индекса потребительских цен на 7,3% является самым высоким с 1990 года», — отмечается в сообщении.

За три месяца, с июля по сентябрь, цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.

Отмечается, что скорость роста цен почти в три раза превысила темпы повышения заработной платы.

«Нехватка рабочих рук в строительной индустрии, сказавшаяся на повышении стоимости труда, повлияла на подорожание новых домов в третьем квартале года», — сообщает телерадиовещательная корпорация ABC.

По данным телеканала, самый большой рост цен наблюдается на товары с 1983 года с годовым повышением на 9,6%, а стоимость услуг — на 4,1%.

Уточняется, что 25 октября правительство Австралии предложило проект бюджета на 2023 год, включив в него субсидии в уходе за детьми и на лекарственные препараты. По мнению телеканала, это может снизить инфляцию в будущем году.

Австралия, как и многие страны Европы и Америки, столкнулась с инфляцией и энергокризисом. Еще в июне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что высокие внутренние цены на газ и уголь в Австралии связаны в том числе с общемировой конъюнктурой. По его словам, если идет подорожание в разных регионах мира, это влияет и на регионы, являющиеся крупными поставщиками.

Рост цен на энергоресурсы в мире начался весной 2022 года. Тогда страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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