Открытие книжного магазина в Доме Зингера в Петербурге состоится 12 ноября

Принадлежащий властям Санкт-Петербурга книжный магазин откроют вместо частного в Доме Зингера на Невском проспекте 12 ноября. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Самое долгожданное событие осени! 12 ноября открываем Дом книги. В рамках первого этапа работ для публики станут доступными первый и второй этажи, а также кафе», —написал он в Telegram-канале.

Пиотровский рассказал, что 12 и 13 ноября посетителей ждет светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом, которое пройдет в зале искусств. Кроме того, запланированы выступления музыкальных групп, театральных коллективов, а также встречи с известными авторами, в частности Татьяной Устиновой, Марией Семеновой и Михаилом Лабковским.

«Также в окнах второго этажа будут установлены светодиодные экраны, где в сторону канала Грибоедова и Невского проспекта будут транслироваться специально разработанные 3D-ролики, посвященные истории Дома книги и роли книг в жизни человека», — говорится в сообщении.

Вице-губернатор добавил, что в честь возвращения книжного магазина в здание Зингера выпущена специальная открытка и изготовлен штамп «Почты России».

Помимо этого, 12 и 13 ноября покупатели смогут принять участие в лотерее и получить в подарок термокружку, сумку, блокнот, ручку или кардхолдер с логотипом Дома книги, а также закладку для книг и купон со скидкой на следующие покупки.

Ранее, 16 сентября, гендиректор городского АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги» Виталий Федоров сообщил, что обновление объекта обойдется властям примерно в 200 млн рублей. Ремонт Дома Книги на Невском проспекте длился с конца лета. Параллельно Смольный вел переговоры с поставщиками товаров и оборудования.

Прежний субарендатор оставил помещения торговой точки еще в мае. Обновление объекта планировали завершить в июне, однако из-за юридических неурядиц ремонт затянулся.