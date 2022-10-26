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Министр экономики Украины допустила вступление страны в ЕС через два года

Глава минэкономики Украины Свириденко надеется на вступление страны в ЕС через два года
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Украина хочет обеспечить полную интеграцию страны во внутренние рынки Евросоюза (ЕС) прямо сейчас, до вступления в сообщество, которое может произойти уже через два года. Об этом заявила 26 октября украинский министр экономики Юлия Свириденко.

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«Мы делаем всё, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза», — отметила глава украинского ведомства на встрече с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.

Свириденко указала, что главным для ее министерства сейчас является обеспечение полного доступа украинских товаров на западные рынки.

«Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года», — указала министр.

Ранее, 16 октября, украинского МИД в Twitter появилось заявление о том, что князь Владимир сразу после крещения Киевской Руси в 988 году хотел вступления Киева в Европейский союз. В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что сегодня там выступают за эту идею и таким образом «защищают Европу от российской жестокости».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к лидерам европейских стран с просьбой о скорейшем вступлении страны в ЕС. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение приняли лидеры 27 стран — членов объединения на встрече в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня прокомментировал возможное вступление Украины в ЕС, сказав, что Россия не против этого, так как это не военный блок.

Европейский союз был создан в 1993 году. Сейчас в него входят 27 стран Европы.

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