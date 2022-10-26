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МИД РФ выразил протест Италии из-за недопуска на заседание по борьбе с ОМУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва выразила протест в связи с недопуском делегации России на заседание группы по линии инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 26 октября.

«Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

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Захарова отметила, что Россия является полноправным членом ГЭОВ, принимая активное участие в ее деятельности. Так, по ее словам, РФ постоянно отстаивает базовые принципы ИБОР — недопущение работы Инициативы против конкретных стран, а также перехват грузов с ОМУ при соблюдении международных прав и национального законодательства участников.

Захарова указала, что решение Рима — это недружественный шаг и провокационный выпад в отношении России, который подрывает доверие к Италии.

«Подобные действия, в которых просматривается попытка «изолировать» нашу страну, неприемлемы и деструктивны. Они наглядно подтверждают, что руками Италии США и НАТО в целом стремятся перенастроить инструментарий Инициативы», — отмечается в сообщении.

Решение Италии — «ширма» для сведения политических счетов, которое направлено на стремление к глобальному доминированию, резюмирует Захарова.

Инициатива по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР) — международная программа, инициированная бывшим президентом США Джорджем Бушем в мае 2003 года с целью усилить контроль над оборотом технологий, связанных с оружием массового уничтожения. Страны, поставившие свои подписи под ИБОР, обязываются следить, чтобы корабли под их флагами, а также под флагами других стран-участниц не использовались для перевозки оружия массового поражения и технологий, которые могут быть использованы для его создания. Россия присоединилась к ИБОР 31 мая 2004 года.

В начале октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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