Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана

Германия приостанавливает двусторонний диалог с Ираном в области экономики и в других сферах. Об этом в среду, 26 октября, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, нормальное продолжение двусторонних отношений невозможно с государством, которое «бесчеловечно обращается со своими гражданами».

«Санкции за нарушение прав человека, которые мы запустили вместе с нашими европейскими партнерами, были лишь первым шагом. Мы адаптируем сейчас наши двусторонние отношения, принимая новые меры. Хотя санкции принимаются в ЕС, чтобы добиться полного воздействия, мы в качестве особой меры изучили все возможности для действий и на национальном уровне», — заявила Бербок.

Она уточнила, что, к примеру, в дальнейшем национальные визы владельцам служебных и дипломатических паспортов будут выдаваться только в самом необходимом объеме. Помимо этого, дополнительные ограничения на въезд будут введены в отношении представителей находящихся в санкционном списке ЕС иранских организаций.

Ранее в среду стало известно, что Иран также расширил санкции по Евросоюзу. В санкционный список внесены восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle (телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом). Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся главные редакторы немецкой газеты Bild и члены Европарламента.

До этого, 17 октября, Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за репрессий в стране. Санкции введены в том числе против иранской полиции нравов и ее руководителя.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения. Иранцы вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.