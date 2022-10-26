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Мир
Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана

Бербок объявила о новых мерах ФРГ против Ирана

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия приостанавливает диалог с Ираном в области экономики и других сферах
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Германия приостанавливает двусторонний диалог с Ираном в области экономики и в других сферах. Об этом в среду, 26 октября, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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По ее словам, нормальное продолжение двусторонних отношений невозможно с государством, которое «бесчеловечно обращается со своими гражданами».

«Санкции за нарушение прав человека, которые мы запустили вместе с нашими европейскими партнерами, были лишь первым шагом. Мы адаптируем сейчас наши двусторонние отношения, принимая новые меры. Хотя санкции принимаются в ЕС, чтобы добиться полного воздействия, мы в качестве особой меры изучили все возможности для действий и на национальном уровне», — заявила Бербок.

Она уточнила, что, к примеру, в дальнейшем национальные визы владельцам служебных и дипломатических паспортов будут выдаваться только в самом необходимом объеме. Помимо этого, дополнительные ограничения на въезд будут введены в отношении представителей находящихся в санкционном списке ЕС иранских организаций.

Ранее в среду стало известно, что Иран также расширил санкции по Евросоюзу. В санкционный список внесены восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle (телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом). Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся главные редакторы немецкой газеты Bild и члены Европарламента.

До этого, 17 октября, Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за репрессий в стране. Санкции введены в том числе против иранской полиции нравов и ее руководителя.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения. Иранцы вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

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