Выступление представителя США Брюса Тернера на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило предостережения РФ о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Накануне Тернер назвал заявления РФ о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия.

«В отношении ситуации с «грязной бомбой» хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — сказал замглавы делегации РФ.

По словам Воронцова, Киев и его западные покровители рассчитывают, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия будет запущена кампания против Москвы для подрыва доверия к РФ и ее изоляции на международной арене.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

В этот же день глава глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также министр обороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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