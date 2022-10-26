Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП в Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области в результате столкновения двух легковушек погиб мужчина. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Авария произошла утром 26 октября на 276-м км автодороги Самара — Пугачев. Недалеко от села Маянга столкнулись ВАЗ-2114 и легковая Renault.

В результате ДТП 45-летний водитель отечественной машины получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Взгляд-инфо». Водителю второй машины, 65-летнему мужчине, медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

24 октября в Иркутской области лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Rio и Toyota Corolla Fielder, двигавшиеся навстречу друг другу. Погибли два человека, еще четверо пострадали.