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Более 80% социальных объектов начали отапливать во Владивостоке

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Социальные объекты Владивостока продолжают подключать к теплу. На данный момент отопление есть в 805 таких объектов. В жилые дома его начнут подавать с 31 октября.

Об этом стало известно на заседании штаба по отопительному сезону. Отмечалось, что в целом процесс проходит спокойно, без инцидентов.

Глава города Константин Шестаков распорядился в обязательном порядке подключить к отоплению все школы, детские сады, детские клубы до начала предстоящих выходных, сообщает ИА PrimaMedia. По его словам, никакого значения не имеет, что многие подобные учреждения расположены на первых этажах жилых домов.

К зимнему сезону во Владивостоке готовы объекты Приморского водоканала, энергетических компаний и «Оборонэнерго». По словам специалистов управления содержания жилого фонда, в целом дома готовы к подаче тепла. В назначенный срок все гидравлические системы подготовлены к приему тепла.

Vostokmedia уточняет, что все лето во Владивостоке продолжался ремонт теплосетей. В порядок удалось привести более 10 км коммуникаций. Первыми в списке на ремонтные работы стояли те адреса, где имелся наиболее высокий уровень изношенности труб и где часто происходили порывы.

Ранее сообщалось, что к предстоящей зиме в Приморском крае должны были подготовить 809 котельных.

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