Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении
Мир
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Общество
Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Туризм
Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре
Мир
Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода
Общество
Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний
Общество
Депутат заявила об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации
Мир
Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином
Общество
Аппарат детского омбудсмена за год получил более 11 тыс. обращений
Авто
Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод
Армия
Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области
Культура
В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей

Платные парковки заработают в ноябре во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке в ноябре введут в действие паркоматы и первую очередь проекта платных парковок. Специальное приложение для оплаты парковок запустят с 15 ноября. Об этом рассказали представители проекта «Цифровое Приморье».

Руководитель проекта Станислав Журавлев уточнил, что ответственность за оставленный автомобиль будет нести его собственник, поскольку парковка осуществляется на уличной дорожной сети.

Жителям Владивостока также стоит учитывать и то, что паркоматы не будут принимать наличные. Исключение — стоянки около здания краевого правительства и на Уткинской улице. Всего же в городе будет 3113 парковочных мест.

85% платежей пойдут компании-концессионеру, остальные — городу. Штрафы за неуплату поступят в местный бюджет.

Как пишет ИА PrimaMedia, по разным оценкам сервис будет собирать во Владивостоке порядка 10 млн рублей. Все бесплатные парковки в центре города ликвидируют, поэтому эта часть мегаполиса станет максимально непривлекательной для личного транспорта.

Владивосток является одним из участников концессионного соглашения регионального правительства с «Цифровым Приморьем». Город среди прочего получает 50 современных остановочных павильонов, 98 «умных» светофоров и систему мониторинга транспортных потоков, а также сервис диспетчеризации транспорта для оптимизации движения, туристические киоски и туристический портал. В проекте также участвуют Артем, Находка и Уссурийск.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что в Артеме уже смонтировали 17 «умных» павильонов для ожидания общественного транспорта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022