Платные парковки заработают в ноябре во Владивостоке

Во Владивостоке в ноябре введут в действие паркоматы и первую очередь проекта платных парковок. Специальное приложение для оплаты парковок запустят с 15 ноября. Об этом рассказали представители проекта «Цифровое Приморье».

Руководитель проекта Станислав Журавлев уточнил, что ответственность за оставленный автомобиль будет нести его собственник, поскольку парковка осуществляется на уличной дорожной сети.

Жителям Владивостока также стоит учитывать и то, что паркоматы не будут принимать наличные. Исключение — стоянки около здания краевого правительства и на Уткинской улице. Всего же в городе будет 3113 парковочных мест.

85% платежей пойдут компании-концессионеру, остальные — городу. Штрафы за неуплату поступят в местный бюджет.

Как пишет ИА PrimaMedia, по разным оценкам сервис будет собирать во Владивостоке порядка 10 млн рублей. Все бесплатные парковки в центре города ликвидируют, поэтому эта часть мегаполиса станет максимально непривлекательной для личного транспорта.

Владивосток является одним из участников концессионного соглашения регионального правительства с «Цифровым Приморьем». Город среди прочего получает 50 современных остановочных павильонов, 98 «умных» светофоров и систему мониторинга транспортных потоков, а также сервис диспетчеризации транспорта для оптимизации движения, туристические киоски и туристический портал. В проекте также участвуют Артем, Находка и Уссурийск.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что в Артеме уже смонтировали 17 «умных» павильонов для ожидания общественного транспорта.