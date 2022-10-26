В волгоградском облздраве рассказали о пострадавших при взрыве на заводе

Состояние двоих пострадавших при взрыве на заводе радиаторов в Волгограде оценивается как тяжелое и удовлетворительное. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Пострадавший 26-летний мужчина находится сейчас в больнице № 25, его 22-летняя коллега — в больнице № 15. Оба получили ожоги, у мужчины обожжено около 40% тела.

Медики оценивают состояние девушки как удовлетворительное, мужчина остается в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел во вторник, 25 октября, на заводе алюминиевых радиаторов отопления в Волгограде. Погиб 54-летний работник предприятия. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, свою проверку проводит Следственный комитет.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в производственном цехе завода велись сварочные работы открытым методом. Искра могла попасть на алюминиевую пыль, которая в результате и взорвалась.