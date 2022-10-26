В Кремле изучат слова патриарха Кирилла о духовных понятиях в нацбезопасности

Слова патриарха Кирилла всегда носят глубинный характер и подлежат анализу для формирования позиции по ним. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к идее предстоятеля Русской православной церкви ввести в стратегию по нацбезопасности РФ понятия «вера», «жертвенность» и «любовь к Отечеству».

«Посылы патриарха носят всегда глубокий и глубинный характер, они не могут быть предметом сиюминутной реакции», — сказал Песков.

По его словам, их необходимо глубоко проанализировать для формирования позиции.

Во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора, предложил ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности.

Он отметил, что высшей ценностью в документе прописана жизнь, а далее отмечаются понятия из западноевропейской философии, к которым относят достоинство и свободы человека. Однако в стратегии нет ничего о любви к Отечеству, долге и жертвенности, подчеркнул патриарх.

Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики для развития страны на долгосрочную перспективу.

3 июля 2021 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны.

Высшим приоритетом документа определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление РФ к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере.