В районе Днепропетровска ВС РФ уничтожили нефтехранилище, обеспечивавшее снабжение топливом вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в среду, 26 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», — сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Также Конашенков рассказал, что за сутки ВС РФ поразили два пункта управления ВСУ в районе Артемовска Донецкой Народной Республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях в 177 районах.

Ранее в этот день Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении. Также было уничтожено пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

25 октября российские солдаты нанесли сокрушительный удар ВСУ в районе Кременной. Армии удалось подбить больше 10 единиц вражеской техники и уничтожить личный состав.

До этого, 20 октября, сообщалось, что российские военные уничтожили склад с боеприпасами и минометные расчеты в зоне СВО.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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