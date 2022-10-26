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Резников выразил надежду на поставки танков Abrams и самолетов F-16 для ВСУ

Глава МО Украины Резников надеется на то, что танки Abrams и самолеты F-16 будут поставлены для нужд ВСУ
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Staff Sgt. Kris Bonet
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором будущем могут получить образцы современных западных танков и истребителей. Такую точку зрения 25 октября высказал глава МО страны Алексей Резников, пишет Politico.

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«Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams возможны в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны», — отметил он, говоря о поставках вооружения на Украину.

Издание отмечает, что страны НАТО уже не первый месяц обсуждают возможную поставку современных западных основных боевых танков (ОБТ) для нужд ВСУ, однако ни Германия, ни США в данный момент не решили предоставить свою технику. Автор статьи указывает на то, что власти ФРГ не хотят быть первой страной альянса, которая поставит свои ОБТ на Украину, из-за того, что этот шаг может быть воспринят российской стороной как эскалация конфликта. В свою очередь, США убеждены, что танки Abrams будет крайне сложно обслуживать в рамках конфликта на Украине.

«Оптимизм Резникова сохраняется, несмотря на все политические и материально-технические трудности, связанные с убеждением западных стран в поставке Украине более современного оружия натовского уровня. Он отметил, что многие из предметов, которые когда-то считались запрещенными, — беспилотники, ракеты и артиллерия — в конечном итоге попали в Киев в разочаровывающей игре красных линий, которые позже пересекаются мировыми правительствами», — отметили в издании.

Ранее 26 октября глава компании — производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс заявил о том, что США передали Украине два первых зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Он также уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

Ранее, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО для обеспечения безопасности страны.

18 октября стало известно о намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве очередной экономической помощи.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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