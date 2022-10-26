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Путин продлил действие спецмер во внешнеэкономической деятельности

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент России Владимир Путин продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Указ об этом опубликован 26 октября на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, продлеваются ограничения на торговлю отдельными видами продукции и сырья с недружественными странами.

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Документ вносит изменения в указ № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта 2022 года, согласно которому перечни товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещается либо ограничивается, устанавливает правительство.

15 октября сообщалось, что Путин своим указом вывел из-под экономических специальных мер России, применяемых в отношении недружественных стран и организаций, ряд институтов развития. В частности, в указе говорится о Международном азиатском банке инфраструктурных инвестиций, Новом банке развития и Российско-киргизском фонде развития.

11 октября российский лидер продлил специальные экономические меры, принятые для обеспечения безопасности РФ, до 31 декабря 2023 года.

Антисанкции предполагают эмбарго на поставку в Россию ряда европейских продовольственных товаров. В частности, указом запрещаются или ограничиваются внешнеэкономические операции по ввозу в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые произведены в недружественных странах.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» 28 февраля. Согласно документу указа, решение о принятии дополнительных мер было принято в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.

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