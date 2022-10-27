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Куда пойдут дивиденды «Газпрома»

Финансист Дмитрий Пучкарев — о том, как выплаты акционерам газового гиганта могут поддержать фондовый рынок
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Одной из главных тем, обсуждаемых на рынке в последние месяцы, стала история с дивидендами «Газпрома». После майской рекомендации совета директоров корпорации выплатить по итогам 2021-го 52,53 рубля на бумагу, решение акционеров отказаться от дивидендов стало неожиданным. Общая сумма выплат на тот момент оценивалась в 1,24 трлн рублей, дивидендная доходность ожидалась на уровне 18%, что было бы одним из самых высоких показателей на рынке.

На фоне отказа ГОСА (годовое общее собрание акционеров) от выплаты дивидендов акции «Газпрома» рухнули. В день объявления решения, 30 июня, бумаги завершили торги на уровне 207 рублей, потеряв 30%. В тот же день стало известно, что осенью компания доплатит надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере почти 1,25 трлн рублей, что фактически равняется сумме предлагаемых дивидендов.

Спустя два месяца совет директоров корпорации неожиданно рекомендовал перечислить дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию за первое полугодие 2022-го. В конце сентября рекордные выплаты были одобрены акционерами, их общая сумма составила около 1,2 трлн рублей. После распределения дивидендов рынок получит дополнительный приток средств в рамках реинвестирования выплат.

Из общей суммы, оцениваемой в 1,2 трлн рублей, на акции в свободном обращении (free-float) придется 50% — 604 млрд, поскольку вторая половина отойдет государству и не будет реинвестироваться. Исходя из того, что около 60–70% во free-float составляет доля нерезидентов, чьи дивиденды в ближайшей перспективе не вернутся на рынок, выплаты, которые могут быть реинвестированы, по моим оценкам, составят 30–40% от свободного обращения, или 181,2–241,6 млрд рублей. Часть средств из этой суммы не будет вновь переложена в бумаги, поскольку не все инвесторы готовы реинвестировать полученные выплаты.

Согласно опросу «БКС Экспресс», 56% респондентов собирались вкладывать выплаченные «Газпромом» средства в акции, 11% — в акции и облигации. Если предположить, что половина из 11% пойдет в акции, то реинвестировано будет около 62% выплат. С учетом 13% налога на дивиденды на рынок может вернуться около 97,7–130,3 млрд рублей. В условиях относительно низкой ликвидности эта сумма способна поддержать индексы в ближайшие недели. Эффект может оказаться еще сильнее, если реализуются более оптимистичные оценки финансовых аналитиков, например реинвестируют 250–300 млрд рублей. Суммы сопоставимы с тремя-семью днями торговых оборотов по индексу Мосбиржи за последний месяц, а это существенная величина, поддержка рынка должна быть значимой.

Реинвестирование поступлений от «Газпрома» — ключевой драйвер для роста биржевых индексов в ближайшей перспективе. Поступления выплат ожидаются в конце октября и в первые недели ноября.

Часть реинвестированных дивидендов вернется в акции Газпрома». Учитывая высокие цены на газ и просадку акций после дивидендного гэпа, текущие уровни можно назвать привлекательными в долгосрочной перспективе.

Помимо этого часть средств будет использована для покупки других бумаг российского рынка. Наиболее явно приток должен ощущаться в голубых фишках. В ближайшие недели могут выглядеть сильнее рынка ЛУКОЙЛ, Сбербанк, МТС, «Магнит», «Татнефть» и «Яндекс».

Возвращение дивидендов должно способствовать подъему рынка в целом. В этой ситуации инвесторам стоит обратить внимание на акции с высоким бета-коэффициентом, например Ozon, TCS Group, VK, которые при подъеме должны показывать более сильную динамику.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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