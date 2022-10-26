Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении
Мир
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Общество
Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Туризм
Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре
Мир
Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода
Общество
Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний
Общество
Депутат заявила об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации
Мир
Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином
Общество
Аппарат детского омбудсмена за год получил более 11 тыс. обращений
Авто
Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод
Армия
Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области
Культура
В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей
Сюжет:

Правительство РФ получило право на введение административных инноваций в условиях СВО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство получило право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции (СВО). Об этом 26 октября сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Войти в положение: в России ввели четыре уровня реагирования на угрозы
Что ждет новые регионы и как изменится жизнь граждан в остальной части страны

После этого экономические вопросы спецоперации выведут из полномочий Минобороны. Военное ведомство будет заниматься только военными вопросами.

Как уточняется в публикации, политическая ответственность за военные ресурсы вместе с правом на новые административные реформы получил глава правительства Михаил Мишустин и губернаторы Госсовета, которых представляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин будет нести ответственность за материальные ресурсы, губернаторы — за людские.

Координационный совет обладает широкими властными полномочиями. Его ключевая задача — улучшение координации и управляемости государства в условиях СВО, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день политолог Наталия Елисеева разъяснила «Известиям» суть «административных инноваций» по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. Она сравнила его систему работы с ситуацией во время пандемии коронавируса, когда мэр Москвы Сергей Собянин успешно показал себя в оперативном решении довольно сложных вопросов по обеспечению жизнедеятельности столицы, а потом этот порядок решения вопросов был применен в других регионах.

Она напомнила, что тогда значительную роль играл и премьер-министр Мишустин.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Создание совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022