Правительство РФ получило право на введение административных инноваций в условиях СВО

Российское правительство получило право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции (СВО). Об этом 26 октября сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

После этого экономические вопросы спецоперации выведут из полномочий Минобороны. Военное ведомство будет заниматься только военными вопросами.

Как уточняется в публикации, политическая ответственность за военные ресурсы вместе с правом на новые административные реформы получил глава правительства Михаил Мишустин и губернаторы Госсовета, которых представляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин будет нести ответственность за материальные ресурсы, губернаторы — за людские.

Координационный совет обладает широкими властными полномочиями. Его ключевая задача — улучшение координации и управляемости государства в условиях СВО, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день политолог Наталия Елисеева разъяснила «Известиям» суть «административных инноваций» по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. Она сравнила его систему работы с ситуацией во время пандемии коронавируса, когда мэр Москвы Сергей Собянин успешно показал себя в оперативном решении довольно сложных вопросов по обеспечению жизнедеятельности столицы, а потом этот порядок решения вопросов был применен в других регионах.

Она напомнила, что тогда значительную роль играл и премьер-министр Мишустин.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Создание совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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