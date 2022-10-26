Карта спецоперации на Украине 26 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 26 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак. Все они были отражены.

Огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

На краснолиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара в Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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