Бывший выпускник школы в Волжском угрожал директору ножом

Правоохранительные органы задержали бывшего выпускника школы в городе Волжский Волгоградской области, который проник в учебное заведение и угрожал директору заведения ножом. Об этом 26 октября пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что само происшествие случилось 25 октября в школе № 6 горда Волжский, однако информация о нем появилась только сейчас.

Известно, что молодой человек выломал входную дверь и был остановлен вахтером. Администрация школы разослала сообщения учителям о том, чтобы детей не выпускали в коридор. В пресс-службе добавили, что когда молодой человек выбежал из школы, на входе его уже ждал наряд полиции. Мотивы задержанного на данный момент неизвестны.

Ранее, 24 октября, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался с ножом ворваться в одну из школ города Чайковского в Пермском крае. По сообщениям местных СМИ, мужчина пытался проникнуть в здание через центральный вход, но сделать это не удалось, так как дверь была закрыта. Тогда он обошел здание и прошел через запасной выход, повредив дверь. При этом неизвестный вел себя агрессивно. Охранник школы сразу же обратился в полицию.