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В подмосковном доме Собчак проходит обыск по делу ее коммерческого директора

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Сотрудники оперативных ведомств днем 26 октября прибыли в коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье, где находится загородный дом телеведущей Ксении Собчак. На месте проводятся обыски, сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

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Как пояснили в ТАСС, обыски у Собчак проходят по делу о вымогательстве, в рамках которого был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Также сообщается, что следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения.

О том, что Суханов задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, стало известно накануне. Его доставили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

В тот же день в Telegram-канале Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора. Журналистка уточнила, что его задержали по статье о вымогательстве. Происходящее она назвала «бредом». При этом у самой журналистки никакого процессуального статуса нет.

Ранее, 3 октября, полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Уточнялось, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей».

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