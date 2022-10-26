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Politico: Запад отметил рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине

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Признаки большой тактической слаженности наблюдаются в рядах российских военнослужащих после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации. Об этом в среду, 26 октября, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

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Один из высокопоставленных офицеров британской разведки отметил, что сирийский опыт Суровикина уже доказывает его компетентность.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что [при Суровикине] уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике. Как военный стратег он имеет репутацию достаточно эффективного, хотя и жесткого», — говорится в материале.

Кроме того, издание напомнило про боевой опыт генерала в Чечне, когда он пообещал «уничтожить трех чеченских боевиков за каждого убитого российского солдата». Помимо этого газета приводит слова главы республики Рамзана Кадырова, назвавшего Суровикина «настоящим генералом и воином», который сможет «улучшить ситуацию».

Ранее, 20 октября, глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал командующего российской объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции как решительного офицера с нужными полководцу качествами.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов сказал «Известиям», что назначение Суровикина означает новый этап развития СВО, а его выступление важно, потому что это первое прямое обращение военачальника к гражданам в сложившейся ситуации.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России. Он также командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО. В ходе выступления генерал армии подчеркнул, что обстановку в зоне специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную.

18 октября Суровикин рассказал, что ВС России не стремятся к высоким темпам продвижения, так как берегут каждого солдата, методично «перемалывая» наступающего противника. Он отметил, что тем самым не только минимизируются потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В то же время ситуацию в зоне спецоперации генерал назвал напряженной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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